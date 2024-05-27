Погода в Таганроге 27 мая: днем +23°…+24°

Сегодня, 27 мая, Таганрогу обещают преимущественно облачную с небольшими прояснениями погоду. Немного ветрено, осадков не прогнозируют. Днем будет тепло, температура воздуха +23°…+24°, влажность — 42%. Вечером и ночью пасмурно. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтрашний день также не будет солнечным. В светлое время суток обещают до +26°…+27°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +23°…+24° (по ощущениям, как +20°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 54%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +15°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе +19°. Световой день составляет 15 часов 32 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко