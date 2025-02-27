Погода в Таганроге 27 февраля: мороз спадает, малооблачно, без осадков

Комфортная погода ждет Таганрог в четверг, 27 февраля. В дневное время столбик термометра покажет −1°…−3°, к ночи похолодает на пару градусов. Осадки не прогнозируются. Влажность в течение суток 60-73%. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. Такая же погода сохранится до конца недели и на выходных.

По данным Ростгидромета, 27 февраля днем облачно с прояснениями. Температура воздуха −1°…−3° (по ощущениям, как −7°). Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду. Влажность 60%.

Вечером и ночью малооблачно. Температура воздуха −4°…−5° (будет ощущаться, как −9°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 73%. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 57 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко