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Погода в Таганроге 26 июня: слабая магнитная буря, высокий УФ-индекс, +27°, ожидается небольшой дождь

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26 июня в Таганроге на смену солнечной утренней погоде придёт переменная облачность. Дует умеренный северный ветер. В течение суток периодически возможен небольшой, кратковременный дождь. Днем будет не слишком жарко, температура воздуха +25°…+27°. УФ-индекс высокий, продолжается слабая магнитная буря, влажность – 57-73 процента. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +17°…+18°. Завтра прогнозируют малооблачную погоду, без осадков и сильного ветра.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+27° (по ощущениям, как +24°). Влажность не слишком высокая — 57%. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Вероятность небольших осадков – 84%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 73%. Температура воздуха +17°…+18° (будет ощущаться, как +15°). Ветер северный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755-757 миллиметров ртутного столба. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 91%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 55 минут, растущая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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