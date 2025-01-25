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Погода в Таганроге 25 января: в течение дня – дождь, слабый ветер, пасмурно

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25 января в Таганроге ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха будет держаться в пределах +3°…+4°. Влажность 84-91%. Ветер восточный, с переходом на северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Умеренные магнитные бури. В воскресенье малооблачно, а в понедельник и вторник синоптики обещают потепление на 1-2 градуса и солнце.

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По данным Ростгидромета, днем пасмурно, небольшой дождь с вероятность 54 %, влажность 84%. Температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как +1°). Ветер восточный, 1-2 метра в секунду.

Вечером и ночью также пасмурно, дождь с вероятностью в 59%. Температура воздуха +2°…+3° (будет ощущаться, как 0°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 768-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 16 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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