Погода в Таганроге 25 августа: ясно, немного ветрено, +33°

25 августа в Таганроге снова солнечно, дует восточный ветер, дождя не обещают. Днем будет достаточно жарко, температура воздуха +30°…+33°. УФ-индекс высокий, поэтому лучше прятаться в тени. Влажность низкая — 26%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +22°…+26°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только будет немного больше облаков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+33 (по ощущениям, как +31°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 42%. Температура воздуха +22°…+26° (будет ощущаться, как +21). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 13 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь