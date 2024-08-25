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Погода в Таганроге 25 августа: ясно, немного ветрено, +33°

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25 августа в Таганроге снова солнечно, дует восточный ветер, дождя не обещают. Днем будет достаточно жарко, температура воздуха +30°…+33°. УФ-индекс высокий, поэтому лучше прятаться в тени. Влажность низкая — 26%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +22°…+26°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только будет немного больше облаков.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+33 (по ощущениям, как +31°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 42%. Температура воздуха +22°…+26° (будет ощущаться, как +21). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 13 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь

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Таганрогская правда
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