Погода в Таганроге 24 января: плюсовая температура, дождь, магнитные бури

В пятницу, 24 января, в Таганроге будет пасмурно, дождливо и безветренно. Днем воздух прогреется до +2°…+3°, к ночи температура не изменится. Влажность высокая, 94-96%. Ветер восточный, с переходом на южный, 2-3 метра в секунду. Магнитные бури. К выходным чуть потеплеет, в воскресенье и в начале следующей недели ждем ясную погоду.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, вероятность дождя 76%, влажность 94%. Температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 1-2 метра в секунду.

Вечером и ночью также пасмурно, дождь с вероятностью в 69%. Температура воздуха +3° (будет ощущаться, как -1°). Ветер южный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 14 минут, убывающая луна.

Фото Олега Хмелевского