Погода в Таганроге 24 августа: солнечная суббота

24 августа в Таганроге малооблачно, немного ветрено, осадков не прогнозируют. УФ-индекс высокий, поэтому не рекомендуется долго находиться на солнце. Днем температура воздуха поднимется до +29°…+32°. Влажность — 40%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +22°…+25°. Завтра погода существенно не изменится, только станет теплее на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +29°…+32 (по ощущениям, как +31°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 51%. Температура воздуха +22°…+25° (будет ощущаться, как +24). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 13 часов 47 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко