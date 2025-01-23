Погода в Таганроге 23 января: пасмурно, возможен дождь со снегом

Промозглая и дождливая погода ожидается в Таганроге 23 января. Днем столбик термометра покажет 0°…+1°, такая же температура сохранится и вечером. В течение суток вероятны осадки — дождь, переходящий в снег. Ветер восточный, 3-5 метров в секунду. Влажность 82-86%. Магнитное поле спокойное. К пятнице прогнозируется незначительное потепление.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, вероятность дождя со снегом 66%, влажность 82%. Температура воздуха 0°…+1° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью также пасмруно. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Дождь с вероятность в 51%, влажность 86%. Атмосферное давление в течение суток составит 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 12 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»