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Погода в Таганроге 23 мая: по-летнему жарко, без осадков и сильного ветра

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По-настоящему летняя погода пришла в Таганрог сегодня, 23 мая. Днем воздух прогреется до +27°…+28°, вечером и ночью незначительно похолодает. Осадки не прогнозируются. Влажность в течение суток 26-38%. Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Температура воды в Таганрогском заливе +20°, магнитное поле спокойное. В ближайшие дни будет также жарко, а к выходным столбик термометра опустится до +20°.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +27°…+28° (по ощущениям, как +26°). Влажность 26%. Ветер восточный, 5 метров в секунду. Влажность 30%.

Вечером и ночью ясно, влажность 38%. Температура воздуха +24°…+26 (будет ощущаться, как +22°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное. УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 15 часов 25 минут, полнолуние.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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