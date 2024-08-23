23 августа в Таганроге переменная облачность, небольшой восточный ветер, УФ-индекс высокий, есть вероятность кратковременных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +30°…+32°. Влажность — 37%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +22°…+24°, возможен небольшой дождик. Завтра обещают малооблачную погоду, воздух прогреется до +30°…+31°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+32 (по ощущениям, как +32°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 74%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 67%. Температура воздуха +22°…+24° (будет ощущаться, как +23). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Небольшие осадки прогнозируют с вероятностью 63%. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 13 часов 51 минута, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь