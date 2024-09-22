22 сентября Таганрогу обещают солнечную и теплую погоду без осадков. Дует небольшой восточный ветер, УФ-индекс средний, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +24°…+27°, влажность — 27%. Ночью малооблачно и немного прохладно, ртутный столбик термометра покажет +15°…+18°. Завтра прогнозируют переменную облачность и небольшое усиление ветра, дождя не предвидится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+27 (по ощущениям, как +24°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 49%. Температура воздуха +15°…+18 (будет ощущаться, как +16°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе до +20°. Световой день составляет 12 часов 11 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко