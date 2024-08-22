Главная » #Погода

Погода в Таганроге 22 августа: облачно, ночью возможен дождик

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

22 августа в Таганроге утреннее солнышко днем спрячется за облака, будет дуть слабый северный ветер, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний. Прохлады ждать не стоит, температура воздуха поднимется до +33°…+34°. Влажность — 30%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +23°…+26°, есть небольшая вероятность кратковременных осадков. Завтра обещают преимущественно ясную погоду и +33°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +33°…+34 (по ощущениям, как +33°). Ветер северный, 2-3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 49%. Температура воздуха +23°…+26° (будет ощущаться, как +25°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 66%. Атмосферное давление в течение суток составит 751-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 13 часов 53 минуты, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru