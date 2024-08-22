22 августа в Таганроге утреннее солнышко днем спрячется за облака, будет дуть слабый северный ветер, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний. Прохлады ждать не стоит, температура воздуха поднимется до +33°…+34°. Влажность — 30%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +23°…+26°, есть небольшая вероятность кратковременных осадков. Завтра обещают преимущественно ясную погоду и +33°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +33°…+34 (по ощущениям, как +33°). Ветер северный, 2-3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 49%. Температура воздуха +23°…+26° (будет ощущаться, как +25°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 66%. Атмосферное давление в течение суток составит 751-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 13 часов 53 минуты, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь