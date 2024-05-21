Погода в Таганроге 21 мая: ясно, +26°, без ветра и осадков

По-настоящему летняя погода пришла в Таганрог в конце мая. Во вторник в городе будет жарко, дожди и сильный ветер не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +25°…+26°, вечером и ночью — до +20°…+24°. Влажность в течение суток 30-40%, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое. К четвергу станет еще теплее, а к выходным столбик термометра опустится на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +25°…+26° (по ощущениям, как +25°). Влажность 46%. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Влажность 30%.

Вечером и ночью ясно, влажность 40%. Температура воздуха +20°…+24 (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое. УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +19°. Световой день составляет 15 часов 19 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского