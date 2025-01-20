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Погода в Таганроге 20 января: ясный понедельник без дождя и сильного ветра

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Комфортную для второй половины января погоду обещают синоптики Таганрогу в наступивший понедельник. Днем будет преимущественно ясно, без осадков, температура воздуха +2°…+3°. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. К ночи станет чуть прохладней. Влажность в течение суток 70-75 %. Во вторник погода в целом не изменится, а к середине недели возможен снег с дождем.

Город

По данным Ростгидромета, днем ясно, без осадков. Температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -4°). Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Влажность 70%.

Вечером и ночью облачно, также без осадков. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -5°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Влажность 75%. Атмосферное давление в течение суток составит 763-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 05 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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