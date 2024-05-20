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Погода в Таганроге 20 мая: солнечно, +23°, возможны незначительные магнитные бури

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Сегодня, 20 мая, Таганрог ждет солнечная погода, с комфортной дневной температурой воздуха до +22°…+23°, осадки не прогнозируются. Вечером и ночью на пару градусов похолодает. Влажность в течение суток 46-54%, ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое. Со вторника будет уже по-летнему тепло — до +26°…+27°.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +22°…+23° (по ощущениям, как +23°). Влажность 46%. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность 54%. Температура воздуха +20°…+21 (будет ощущаться, как +19°). Ветер юго-юго-западный, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, возможны незначительные магнитные бури. УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 15 часов 16 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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