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Погода в Таганроге 20 декабря: солнечно, тепло, без дождя и ветра

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Комфортную и ясную погоду обещают синоптики Таганрогу 20 декабря. Днем воздух прогреется до +5°…+6°, к вечеру похолодает на пару градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 68-74%. Магнитное поле спокойное. В выходные будет пасмурно, в воскресенье возможен дождь.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 68%.

Вечером и ночью ясно, также без осадков. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как 0°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 29 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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