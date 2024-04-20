Погода в Таганроге 20 апреля: облачно и ветрено

Сегодня, 20 апреля, в Таганроге преимущественно облачная, ветреная, в меру теплая погода, без осадков. Днем температура воздуха +18°…+22°, влажность — 43%. Ночью облачно с прояснениями, есть небольшая вероятность кратковременного дождика, ртутный столбик термометра покажет +16°…+18°. Завтра погода существенно не изменится, только станет немного прохладнее.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +18°…+22° (по ощущениям, как +15°). Ветер восточный, 7 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 64%. Температура воздуха +16°…+18° (будет ощущаться, как +11°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 53 минуты, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского