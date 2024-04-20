Главная » #Погода

Погода в Таганроге 20 апреля: облачно и ветрено

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Сегодня, 20 апреля, в Таганроге преимущественно облачная, ветреная, в меру теплая погода, без осадков. Днем температура воздуха +18°…+22°, влажность — 43%. Ночью облачно с прояснениями, есть небольшая вероятность кратковременного дождика, ртутный столбик термометра покажет +16°…+18°. Завтра погода существенно не изменится, только станет немного прохладнее.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +18°…+22° (по ощущениям, как +15°). Ветер восточный, 7 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 64%. Температура воздуха +16°…+18° (будет ощущаться, как +11°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 53 минуты, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru