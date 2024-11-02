Погода в Таганроге 2 ноября: облачно, сильный ветер

2 ноября в Таганроге будет преимущественно облачная с небольшими прояснениями погода, отдельные порывы юго-западного ветра могут достигать 16-22 м/с. Влажность — 78%. Сегодня еще будет тепло, днем температура воздуха +13°…+16°. Вечером и ночью пасмурно, возможен дождь. Ртутный столбик термометра покажет +3°…+8°, ветер сменит направление на северо-западное. Завтра обещают переменную облачность и похолодание. В светлое время суток воздух прогреется до +6°…+8°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+16 (по ощущениям, как +6°). Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 60%. Температура воздуха +3°…+8° (будет ощущаться, как 0°…-1°). Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Вероятность осадков — 72%. Атмосферное давление в течение суток составит 753-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 9 часов 58 минут, новолуние.

Фото Сергея Плишенко