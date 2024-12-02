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Погода в Таганроге 2 декабря: морозно, без осадков, слабый ветер

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Холодный и хмурый понедельник ждет Таганрог 2 декабря. Температура воздуха днем и вечером будет примерно одинаковой:  -1°…0°, осадки не прогнозируются. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Влажность в течение суток 79-84%. Магнитное поле спокойное. Ко вторнику ждем солнечную погоду и потепление на 3-4 градуса.

Город

По данным Ростгидромета, 2 декабря утром и днем пасмурно, температура воздуха -1°…0° (по ощущениям, как -6°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Влажность 79%.

Вечером и ночью облачно. Влажность 82-84%. Температура воздуха -1°…0° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление 767-768  миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +7°. Световой день составляет 8 часов 45 минут, новолуние.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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