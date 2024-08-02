Погода в Таганроге 2 августа: солнце, облака, +30°

2 августа в Таганроге облачно с прояснениями, немного ветрено, без осадков. УФ-индекс высокий. Днем температура воздуха +28°…+30°. Влажность — 48%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+23°. Завтра погода существенно не изменится, только станет немного жарче.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+30 (по ощущениям, как +27°). Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 68%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +21°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 750-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 52 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко