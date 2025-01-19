Погода в Таганроге 19 января: на Крещение будет пасмурно, без мороза и сильного ветра

Промозглая и пасмурная погода ждет Таганрог на Крещение. Днем столбик термометра поднимется до +3°…+4°, к ночи на пару градусов похолодает. Влажность 69-72%, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-7 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. В начале следующей недели ожидается ясная погода с температурой воздуха до +3°.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, вероятность кратковременного дождя 38%. Температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как -3°). Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 69%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -4°). Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Влажность 72%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 03 минуты, убывающая луна.

Фото Евгения Бутылина