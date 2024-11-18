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Погода в Таганроге 18 ноября: солнце, облака, +7°

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18 ноября в Таганроге ясная погода будет сменяться переменной облачностью. Почти безветренно, влажность — 70%. Магнитное поле спокойное. Днем прохладно, температура воздуха +4°…+7°. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +1°…+2°. Завтра обещают облачную погоду, без осадков, в светлое время суток станет теплее на пару градусов.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность высокая — 85%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -1°). Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 14 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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