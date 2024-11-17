Погода в Таганроге 17 ноября: малооблачно и прохладно

17 ноября Таганрогу обещают малооблачный и прохладный день. Дует слабый южный ветер, влажность — 67%. Магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +5°…+6°. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +1°…+3°. Завтра сохранится преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер сменит направление на восточное и юго-восточное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер южный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность высокая — 87%. Температура воздуха +1°…+3° (будет ощущаться, как -1°). Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 16 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко