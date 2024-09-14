Погода в Таганроге 14 сентября: жаркая суббота, без осадков и сильного ветра

По-летнему жаркая суббота ожидает Таганрог 14 сентября. Днем будет ясно, воздух прогреется до +28°…+30°. К ночи похолодает на 4-5 градусов. Осадки не прогнозируются. Влажность 27-35%. Ветер восточный, 8-9 метров в секунду. Возможны магнитные бури. С воскресенья синоптики обещают понижение температуры воздуха.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +28°…+30° (по ощущениям, как +26°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Влажность 27 %.

Вечером и ночью малооблачно. Влажность 35%. Температура воздуха +22°…+25° (будет ощущаться, как +24°). Ветер восточный, 9-10 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +22°. Световой день составляет 12 часов 39 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко