Главная » Город

Погода в Таганроге 14 сентября: жаркая суббота, без осадков и сильного ветра

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

По-летнему жаркая суббота ожидает Таганрог 14 сентября. Днем будет ясно, воздух прогреется до +28°…+30°. К ночи похолодает на 4-5 градусов. Осадки не прогнозируются. Влажность 27-35%. Ветер восточный, 8-9 метров в секунду. Возможны магнитные бури. С воскресенья синоптики обещают понижение температуры воздуха.

Город

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +28°…+30° (по ощущениям, как +26°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Влажность 27 %.

Вечером и ночью малооблачно. Влажность 35%. Температура воздуха +22°…+25° (будет ощущаться, как +24°). Ветер восточный, 9-10 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +22°. Световой день составляет 12 часов 39 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

погода погода в Таганроге Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru