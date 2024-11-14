Главная » #Погода

Погода в Таганроге 14 ноября: пасмурно, +6°, возможен дождь

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

14 ноября в Таганроге снова пасмурно, в первой половине дня с большой вероятностью прогнозируют дождь. Так что лучше взять с собой зонтик. Дует слабый западный ветер, влажность — 77%. Днем прохладно — температура воздуха +4°…+6°. Вечером и ночью облачно. Ртутный столбик термометра покажет +3°…+4°. Завтрашний день тоже будет пасмурным, возможны осадки, ветер сменит направление на южное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер западный, 2 метра в секунду. Вероятность дождя — 95%.

Вечером и ночью облачно, влажность высокая — 87%. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как 0°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 24 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru