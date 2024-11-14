Погода в Таганроге 14 ноября: пасмурно, +6°, возможен дождь

14 ноября в Таганроге снова пасмурно, в первой половине дня с большой вероятностью прогнозируют дождь. Так что лучше взять с собой зонтик. Дует слабый западный ветер, влажность — 77%. Днем прохладно — температура воздуха +4°…+6°. Вечером и ночью облачно. Ртутный столбик термометра покажет +3°…+4°. Завтрашний день тоже будет пасмурным, возможны осадки, ветер сменит направление на южное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер западный, 2 метра в секунду. Вероятность дождя — 95%.

Вечером и ночью облачно, влажность высокая — 87%. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как 0°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 24 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко