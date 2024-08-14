Погода в Таганроге 14 августа: солнечно, немного ветрено, +27°

14 августа в Таганроге преимущественно солнечная погода, без осадков. Дует прохладный северо-западный ветер, магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс высокий. Днем температура воздуха +25°…+27°. Влажность низкая — 29%. Ночью переменная облачность, прохладно, ртутный столбик термометра покажет +17°…+20°. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду, ветер немного ослабнет и поменяет направление на западное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+27 (по ощущениям, как +29°). Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 57%. Температура воздуха +17°…+20° (будет ощущаться, как +16°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 14 часов 19 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко