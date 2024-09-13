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Погода в Таганроге 13 сентября: +29°, малооблачно, вечером и ночью возможен дождь

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Жаркая пятница ждет Таганрог 13 сентября. Днем столбик термометра поднимется до +27…+29°. К ночи похолодает до +22…+24°. После 16 часов возможен кратковременный дождь, влажность 33-41%, ветер по-прежнему восточный, 4-6 метров в секунду. Прогнозируется магнитная буря среднего уровня. В ближайшие дни погода в целом не изменится.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +25°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Влажность 33 %.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 41%. Температура воздуха +22°…+24° (будет ощущаться, как +24°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 10-11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +22°. Световой день составляет 12 часов 42 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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