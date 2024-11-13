13 ноября в Таганроге будет в основном пасмурно, но осадков пока не обещают. Дует небольшой восточный ветер, влажность — 74%. Днем по-прежнему прохладно, температура воздуха +4°…+6°. Вечером и ночью облачно. Ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°. Прогнозируют, что завтрашний день тоже солнечным не будет, а утром с большой вероятностью возможен кратковременный дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность высокая — 86%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-678 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 26 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко