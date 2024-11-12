Погода в Таганроге 12 ноября: облачно и прохладно

12 ноября Таганрог ждет большей частью облачная с небольшими прояснениями погода, восточный ветер будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду. Осадков не обещают, влажность — 63%. Днем прохладно — температура воздуха +6°…+7°. Вечером и ночью облачно. Ртутный столбик термометра покажет +3°…+4°. Завтра погода существенно не изменится, только ночью есть небольшая вероятность дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 79%. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Осадков не ожидается. Атмосферное давление высокое, в течение суток оно составит 770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 29 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко