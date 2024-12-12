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Погода в Таганроге 12 декабря: пасмурно, дождь, днем +2°…+3°, восточный ветер

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Пасмурный и дождливый четверг ждет Таганрог 12 декабря. Осадки прогнозируются в течение всего дня, к вечеру — дождь со снегом. Температура воздуха +2°…+3°, к ночи похолодает до -1°…-2°. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду. В пятницу похолодает до −3°, возможен снег.

Город

По данным Ростгидромета, днем пасмурно. Влажность 90%. Дождь с вероятность 89%. Температура воздуха +2°…+3°(по ощущениям, как -3°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду.

Вечером и ночью также пасмурно. Влажность 87%. Дождь, переходящий в снег. Температура воздуха -1°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 11-12 метров в секунду. Атмосферное давление 756-758  миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +5°. Световой день составляет 8 часов 33 минуты, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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