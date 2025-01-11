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Погода в Таганроге 11 января: пасмурная суббота, похолодание до +6°, ночью возможен дождь

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После аномально теплой середины недели к выходным Таганрог ждет похолодание на 4-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха 11 января составит +6°. Осадки прогнозируются только к ночи, весь день будет пасмурно. Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное.

Город

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, без осадков. Температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как +3°). Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду. Влажность 76%.

Вечером и ночью также пасмурно, с вероятностью в 59% возможен дождь. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как +2°). Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 81%. Атмосферное давление в течение суток 758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 47 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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