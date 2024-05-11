Сегодня, 11 мая, утром в Таганроге ясно и почти безветренно. Днем обещают малооблачную погоду, без осадков. Будет достаточно тепло, температура воздуха +19°…+21°, влажность очень низкая — 22%. На Земле началась большая магнитная буря уровня G5. Поэтому будьте предельно внимательны к своему здоровью. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +10°…+14°. Завтра ожидается солнечная погода, но станет немного прохладнее. В светлое время суток воздух прогреется до +17°…+18°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +19°…+21° (по ощущениям, как +17°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 59%. Температура воздуха +10°…+14° (будет ощущаться, как +8°). Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня происходит большая магнитная буря, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 55 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской