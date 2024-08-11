Погода в Таганроге 11 августа: солнечно, УФ-индекс высокий

11 августа в Таганроге малооблачно, небольшой юго-западный ветер, УФ-индекс высокий, магнитное поле возмущенное. Осадков не обещают. Днем температура воздуха +30°…+31°. Влажность — 43%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +20°…+23°. Завтра ожидается примерно такая же погода, но станет немного прохладнее, в светлое время суток до +28°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+31 (по ощущениям, как +29°). Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 55%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 14 часов 27 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко