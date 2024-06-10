Главная » #Погода

Погода в Таганроге 10 июня: солнечно, +30°, магнитная буря

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Сегодня, 10 июня, в Таганроге небольшая облачность, почти безветренно, осадков не обещают. УФ-индекс  высокий, магнитное поле – возмущенное. Ученые сообщают о магнитной буре уровня G2. Температура воздуха +28°…+30°, влажность — 46%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+24°. Завтра погода существенно не изменится, только станет жарче на пару градусов.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+30° (по ощущениям, как +31°). Ветер южный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 74%. Температура воздуха +21°…+24° (будет ощущаться, как +23°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 51 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru