Погода в Таганроге 10 июня: солнечно, +30°, магнитная буря

Сегодня, 10 июня, в Таганроге небольшая облачность, почти безветренно, осадков не обещают. УФ-индекс высокий, магнитное поле – возмущенное. Ученые сообщают о магнитной буре уровня G2. Температура воздуха +28°…+30°, влажность — 46%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+24°. Завтра погода существенно не изменится, только станет жарче на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+30° (по ощущениям, как +31°). Ветер южный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 74%. Температура воздуха +21°…+24° (будет ощущаться, как +23°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 51 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко