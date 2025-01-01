Погода в Таганроге 1 января: облачно с прояснениями, +3°…+4°, без осадков, умеренный ветер

В первый день наступившего года в Таганрога будет облачно, иногда может выглядывать солнышко. Осадков синоптики не обещают, влажность 84-89%. Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Магнитное поле неустойчивое. В четверг и пятницу потеплеет до +7°, а к субботе возможен дождь.

По данным Ростгидромета, днем облачно, без осадков. Температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -1°). Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду. Влажность 84%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, также без осадков. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как -2°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Влажность 89%. Атмосферное давление в течение суток 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 34 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко