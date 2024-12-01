Погода в Таганроге 1 декабря: пасмурно, днем возможны осадки, небольшой мороз

1 декабря будет в Таганроге пасмурным, влажным и холодным. В первой половине дня прогнозируются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха −1°…0°, ветер восточный, 3-4 метра в секунду. К вечеру слегка похолодает. Магнитное поле спокойное. В понедельник погода в целом не изменится, а ко вторнику потеплеет на пару градусов.

По данным Ростгидромета, 1 декабря утром и днем пасмурно, температура воздуха −1°…0° (по ощущениям, как -2°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 79%. Дождь со снегом возможен с вероятностью в 60%.

Вечером и ночью облачно. Влажность 81-83%. Температура воздуха -1°…-2° (будет ощущаться, как -5°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-11 метров в секунду. Без осадков. Атмосферное давление в течение дня высокое, 771 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +7°. Световой день составляет 8 часов 46 минут, новолуние.

Фото Сергея Плишенко