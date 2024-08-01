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Погода в Таганроге 1 августа: солнечный четверг

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1 августа в Таганроге солнечно, дует небольшой юго-западный ветер, осадков не обещают. УФ-индекс высокий, магнитное поле слабо возмущенное. Днем температура воздуха +26°…+29°. Влажность — 41%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+25°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только облаков на небе будет больше. Дождя не прогнозируют.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+29 (по ощущениям, как +25°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 67%. Температура воздуха +21°…+25° (будет ощущаться, как +20°). Ветер западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 14 часов 55 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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