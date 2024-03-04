Вчера, 3 марта, более 12,5 тысячи жителей и гостей Ростова посетили экспозиции поезда Минобороны России «Сила в правде» на главном железнодорожном вокзале донской столицы.

Состав пробыл в Ростове четыре часа, представив масштабную экспозицию из девяти тематических вагонов, трех платформ с вооружением и военной техникой, а также концертную программу творческих коллективов Вооруженных сил России.

Работу экспозиции открыл торжественный митинг, во время которого заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов вручил награды волонтерам, оказывающим поддержку военнослужащим, принимающим участие в СВО. А начальник эшелона передал в городской музей боевое знамя 343-го Ростовского стрелкового полка.

Посетители выставки приняли участие в мастер-классах по тактической медицине и плетению маскировочных сетей, пообщались с участниками специальной военной операции на развернутой дискуссионной площадке «Разговоры о самом важном», написали письма военнослужащим на передовую.

В течение всего пребывания поезда на вокзале работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогли получить необходимые разъяснения по вопросам поступления на военную службу, а также пройти первичный отбор в ряды Вооруженных сил России.

Напомним, агитационно-пропагандистская акция стартовала 23 февраля, до 8 мая поезд пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ.

Источник и фото donland.ru