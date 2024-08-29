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«Поезд героев» прибудет в Ростов-на-Дону 14 сентября

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Его пассажирами станут представители активной молодежи — победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Новости Ростовской области

Донская столица вошла в число российских городов, в которых сделает остановку «Поезд героев». 14 сентября около сотни талантливых ребят — жителей новых субъектов РФ, а также Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, приедут в Ростов на патриотическом поезде. Об этом сообщает правительство региона.

На Дону для юных пассажиров поезда подготовлена насыщенная разнообразная программа: ребята посетят «Ростов Арену», примут участие в фестивале науки юга России, побывают на экскурсии в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

В числе пассажиров «Поезда героев» есть и представители Ростовской области: спортсмены-тхэквондисты (ИТФ) Михаил Ендовицкий (13 лет) и Софья Гурина (14 лет). Ребята являются победителями и призерами региональных и всероссийских соревнований, в своих достижениях имеют награды разного достоинства, рассказал министр спорта РО Самвел Аракелян.

«Поезд героев» — часть патриотического проекта «Герои с нашего двора», созданного в 2017 году в Новосибирске. Он популяризирует спорт, культуру, науку, направлен на сохранение культурно-исторического наследия и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи России. В этом году «Поезд героев» отправится в путь 6 сентября из Новосибирска с остановками в Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Саратове, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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