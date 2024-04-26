Подростка, пришедшего в школу под Таганрогом с ножом и ранившего четырех человек, признали психически больным

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2023 года в школе хутора «Красный Десант» Неклиновского района. В этот день девятиклассник в маске, вооруженный кухонным ножом, при попытке ворваться в здание учебного заведения напал на людей.

Нападавшего остановили очевидцы — вахтер и учитель, а дедушка одной из учениц помог его обезоружить. Четыре человека — трое взрослых и сам школьник — получили ранения. Подросток был задержан сотрудниками полиции, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сообщалось, что девятиклассник страдает психическим заболеванием.

Издание 161.ru, со ссылкой на собственный источник в силовых структурах, рассказало, что сейчас подростка признали психически больным и направили на лечение в Москву. Следствие по делу пока приостановлено.

Согласно выводам обследования, медики заявили о психическом расстройстве, которое в момент нападения рецидивировало. У школьника в медкарте было обозначено, что он имеет шизофренические отклонения легкой степени и стоит на психиатрическом учете, — приводит 161.ru слова своего собеседника.

На лечении подросток будет до сентября 2024 года. Затем ему предстоит пройти повторную медэкспертизу.

Фото: телеграм-канал «Baza» (из архива)