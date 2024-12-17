Подразделению ПВО Южного военного округа передали средства РЭБ от правительства Дона

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря комплексы подавления сигналов спутниковой навигации передал одному из подразделений противовоздушной обороны ЮВО заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Общая стоимость материально-технических средств — свыше 51 млн рублей, средства выделены из бюджета региона, сообщает портал донского правительства.

Оборудование подавляет все виды дронов, коптеров и беспилотников на дальности до 10 км, а также позволяет отвести БПЛА по ложным координатам. При этом оно компактно, легко умещается на крыше автомобиля и полностью соответствует запросам командования подразделения.

«Уверен, профессионализм военнослужащих подразделения позволит в кратчайшие сроки освоить технику и оборудование и максимально эффективно применять его для защиты нашего региона», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

С начала СВО военнослужащим, выполняющим боевые задачи, от донского правительства передано более 300 автомобилей повышенной проходимости, различное оборудование и инструменты на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

Различное военно-тактическое оборудование, дизельные генераторы, стройматериалы, продукты питания и другую гуманитарную помощь с февраля 2022 года передают нашим военнослужащим предприятия, предприниматели и жители Таганрога.

Активно к сбору помощи подключаются депутаты городской Думы. Так, недавно депутат городской Думы по 22-му округу, директор школы №6 Оксана Муразян передала на фронт дизельный отопитель, необходимый на передовой в холодное время года. Кроме того, педагоги, ученики школы №6 и их родители собрали гуманитарный груз для бойцов 54-го мотострелкового батальона «Дон». В него вошли тёплые вещи, питьевая вода, продукты питания.

Свою лепту в поддержку участников СВО вносит и команда депутата городской Думы по 24-му округу Алексея Шестерикова.

«В сотрудничестве с волонтёрской группой «За Победу!» мы собрали и отправили нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО, гуманитарную помощь. В неё вошли защитные сетки, антидроновые одеяла, элементы воинской амуниции, продукты питания, питьевая вода и другие необходимые вещи, — рассказал депутат. — Мы верим, что наша поддержка приблизит победу!».

Фото donland.ru