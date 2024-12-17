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Подразделению ПВО Южного военного округа передали средства РЭБ от правительства Дона

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По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря комплексы подавления сигналов спутниковой навигации передал одному из подразделений противовоздушной обороны ЮВО заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Новости Ростовской области

Общая стоимость материально-технических средств — свыше 51 млн рублей, средства выделены из бюджета региона, сообщает портал донского правительства.

Оборудование подавляет все виды дронов, коптеров и беспилотников на дальности до 10 км, а также позволяет отвести БПЛА по ложным координатам. При этом оно компактно, легко умещается на крыше автомобиля и полностью соответствует запросам командования подразделения.

«Уверен, профессионализм военнослужащих подразделения позволит в кратчайшие сроки освоить технику и оборудование и максимально эффективно применять его для защиты нашего региона», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

С начала СВО военнослужащим, выполняющим боевые задачи, от донского правительства передано более 300 автомобилей повышенной проходимости, различное оборудование и инструменты на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

Различное военно-тактическое оборудование, дизельные генераторы, стройматериалы, продукты питания и другую гуманитарную помощь с февраля 2022 года передают нашим военнослужащим предприятия, предприниматели и жители Таганрога.

Активно к сбору помощи подключаются депутаты городской Думы. Так, недавно депутат городской Думы по 22-му округу, директор школы №6 Оксана Муразян передала на фронт дизельный отопитель, необходимый на передовой в холодное время года. Кроме того, педагоги, ученики школы №6 и их родители собрали гуманитарный груз для бойцов 54-го мотострелкового батальона «Дон». В него вошли тёплые вещи, питьевая вода, продукты питания.

Свою лепту в поддержку участников СВО вносит и команда депутата городской Думы по 24-му округу Алексея Шестерикова.

«В сотрудничестве с волонтёрской группой «За Победу!» мы собрали и отправили нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО, гуманитарную помощь. В неё вошли защитные сетки, антидроновые одеяла, элементы воинской амуниции, продукты питания, питьевая вода и другие необходимые вещи, — рассказал депутат. — Мы верим, что наша поддержка приблизит победу!».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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