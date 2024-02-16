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Подписано соглашение между администрацией Таганрога и «Российскими Студенческими Отрядами»

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15 февраля на молодежном карьерном форуме «ТрудКрут» в Ростове-на-Дону состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Таганрога и региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Новости Таганрога

Договор о сотрудничестве подписал глава администрации города Андрей Фатеев.

Таганрог продолжит работу в этом направлении, где главным станет профориентационная деятельность и социальная адаптация молодежи к рынку труда, — отметил глава администрации Таганрога.

«Российские Студенческие Отряды» – молодёжная организация, которая объединяет более 240 тысяч молодых людей из всех регионов России. Все они изъявили желание в свободное от учёбы время трудиться в различных отраслях. Уже созданы строительные, педагогические, сельскохозяйственные, оперативные, отряды проводников и многие другие.

Карьерный форум «ТрудКрут» проходил вчера на площадках «ДонЭкспоцентра» в Ростове-на-Дону. Участие в форуме принял губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона вручил переходящее знамя губернатора победителю конкурса «Лучший студенческий отряд Ростовской области». Лучшим по итогам 2023 года стал сельскохозяйственный отряд «Берег Дона» ДГТУ.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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