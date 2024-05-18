Подозреваемый в убийстве 8-летней школьницы задержан в Аксайском районе Ростовской области

На допросе 25-летний житель поселка Дорожный Аксайского района Ростовской области свою вину полностью признал.

В Аксайском районе в ходе следственных действий и оперативных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Напомним, трагедия произошла вчера, 17 мая, — второклассница ушла в магазин и не вернулась. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской.

По подозрению в убийстве ребенка задержан 25-летний местный житель.

В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место и убил, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Ростовской области.

Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд других экспертиз, в том числе по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

Фото и видео Следственный комитет по РО