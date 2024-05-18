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Подозреваемый в убийстве 8-летней школьницы задержан в Аксайском районе Ростовской области

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На допросе 25-летний житель поселка Дорожный Аксайского района Ростовской области свою вину полностью признал.

Новости Ростовской области

В Аксайском районе в ходе следственных действий и оперативных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки. Напомним, трагедия произошла вчера, 17 мая, — второклассница ушла в магазин и не вернулась. Позже ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе неподалеку от станицы Ольгинской. 

По подозрению в убийстве ребенка задержан 25-летний местный житель.

В ходе допроса подозреваемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и  пояснил, что, находясь за рулем автомашины, проезжал по станице Ольгинской, где увидел ранее незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она  села в автомобиль, он вывез ее  в безлюдное место и убил, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Ростовской области.

Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении  злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, а также ряд других экспертиз, в том числе по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

Фото и видео Следственный комитет по РО

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Таганрогская правда
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