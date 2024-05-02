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Подозреваемых в жестоком двойном убийстве задержали в Ростовской области

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В Ростовской области задержаны рецидивисты, которые из-за долга жестоко убили двух мужчин, а затем сожгли их тела и закопали останки. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Новости Ростовской области

Сообщение об исчезновении 22 апреля двух местных жителей 47 и 54 лет поступило в полицию Волгодонского района Ростовской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и следователи в лесном массиве обнаружили яму с человеческими останками.

Полицейские установили причастность к особо тяжкому преступлению ранее судимого за кражу, разбой и убийство 53-летнего местного жителя и ранее судимого за убийство 53-летнего мужчину без определенного места жительства, — сообщает пресс-служба донского главка.

По версии следствия, фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, покупателями которого были убитые. Из-за образовавшегося долга произошел конфликт. В итоге подозреваемые убили мужчин с помощью ножей и топора, сожгли их тела, затем закопали останки.

В настоящее время по ходатайству следователя  в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области фермера, застрелившего девушку, отправили в СИЗО.

Фото Следком по РО

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Таганрогская правда
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