Подозреваемых в жестоком двойном убийстве задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержаны рецидивисты, которые из-за долга жестоко убили двух мужчин, а затем сожгли их тела и закопали останки. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Сообщение об исчезновении 22 апреля двух местных жителей 47 и 54 лет поступило в полицию Волгодонского района Ростовской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и следователи в лесном массиве обнаружили яму с человеческими останками.

Полицейские установили причастность к особо тяжкому преступлению ранее судимого за кражу, разбой и убийство 53-летнего местного жителя и ранее судимого за убийство 53-летнего мужчину без определенного места жительства, — сообщает пресс-служба донского главка.

По версии следствия, фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, покупателями которого были убитые. Из-за образовавшегося долга произошел конфликт. В итоге подозреваемые убили мужчин с помощью ножей и топора, сожгли их тела, затем закопали останки.

В настоящее время по ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото Следком по РО