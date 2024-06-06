Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» из Волгодонска посетили парк «Лога»

Семьи погибших бойцов СВО приехали организованной группой вместе с социальными координаторами филиала фонда «Защитники Отечества» Еленой Будянской и Наталией Сухоруковой. Все вместе они прошлись экскурсией по парку, где полюбовались ландшафтным дизайном, скульптурой, парком камней.

Парк большой и красивый, настоящая сказка для детей и взрослых! — поделились впечатлениями подопечные филиала.

Дети с огромным удовольствием посетили сказочное «зазеркалье» и живой уголок. И всем понравился музыкальный фонтан, водопады и озеро с беседкой.

Наши подопечные с большим удовольствием посвятили экскурсии целый день. Выходные принято проводить с родными. И мы действительно стали одной большой и дружной семьей, — рассказали социальные координаторы.

Однодневное путешествие для семей героев организовано филиалом фонда «Защитники Отечества» при содействии региональной общественной организации «Семья Волгодонска».

Фото регионального отделения фонда «Защитники Отечества»