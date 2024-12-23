Главная » #В стране

Подопечные донского филиала фонда «Защитники Отечества» посетили «Ёлку Победы» в Москве

На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Новогоднее представление в Музее Победы увидели 30 юных путешественников из разных уголков Ростовской области. У ребят была насыщенная программа. Они посетили Москвариум и Красную площадь, а также покатались по вечерней Москве.

#В стране

«Нам все понравилось, мы получили много ярких эмоций и хорошего настроения! Мне запомнились хороводы вокруг елки и рыбки, которых я увидела», — поделилась впечатлениями юная путешественница.

Приглашение получили самые активные мальчики и девочки, прилежные ученики, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов. Для всех ребят это первое подобное путешествие. Сопровождали их, конечно, сотрудники филиала.

«Наши подопечные уже ездили на Кремлевскую ёлку, в международный детский центр «Артек», в РЖД-тур в Карелию, на экскурсии по достопримечательностям Ростовской области и других регионов. Каждый раз мы приглашаем новых детей, чтобы в поездках побывали все дети, находящиеся на сопровождении», — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

Отметим, что филиал фонда «Защитники Отечества» особое внимание уделяет детям ветеранов СВО, находящимся на сопровождении. Для них регулярно проводят мастер-классы, спортивные состязания, экскурсии, интеллектуальные и подвижные игры, увлекательные поездки.

Фото предоставлено ФЗО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Елка Победы Зщитники Отечества новости Ростовская область фонд
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru