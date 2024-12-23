Подопечные донского филиала фонда «Защитники Отечества» посетили «Ёлку Победы» в Москве

Новогоднее представление в Музее Победы увидели 30 юных путешественников из разных уголков Ростовской области. У ребят была насыщенная программа. Они посетили Москвариум и Красную площадь, а также покатались по вечерней Москве.

«Нам все понравилось, мы получили много ярких эмоций и хорошего настроения! Мне запомнились хороводы вокруг елки и рыбки, которых я увидела», — поделилась впечатлениями юная путешественница.

Приглашение получили самые активные мальчики и девочки, прилежные ученики, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов. Для всех ребят это первое подобное путешествие. Сопровождали их, конечно, сотрудники филиала.

«Наши подопечные уже ездили на Кремлевскую ёлку, в международный детский центр «Артек», в РЖД-тур в Карелию, на экскурсии по достопримечательностям Ростовской области и других регионов. Каждый раз мы приглашаем новых детей, чтобы в поездках побывали все дети, находящиеся на сопровождении», — подчеркнула руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

Отметим, что филиал фонда «Защитники Отечества» особое внимание уделяет детям ветеранов СВО, находящимся на сопровождении. Для них регулярно проводят мастер-классы, спортивные состязания, экскурсии, интеллектуальные и подвижные игры, увлекательные поездки.

Фото предоставлено ФЗО