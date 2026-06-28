Под Таганрогом выехавший на встречку водитель «Лады» погиб при столкновении с автобусом

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств, в том числе автобуса. Авария случилась днем 27 июня 2026 года.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в 13.06 на 6-м километре автодороги «Матвеев Курган — Успенское» неустановленный водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Там он сначала задел по касательной двигавшийся навстречу кроссовер Kia Sportage под управлением 58-летнего водителя, а затем столкнулся с автобусом Higer, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

После столкновения «Лада Приора» и Higer съехали в правый по ходу движения кювет.

«В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

Среди водителей и пассажиров автобуса и Kia Sportage пострадавших нет.

Обстоятельства смертельного ДТП продолжают выясняться.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что агрессивное вождение и опасные маневры создают угрозу для жизни всех участников дорожного движения, и призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе в Ростовской области пенсионер погиб в ДТП, когда его машина врезалась в КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция по РО