На трассе в Ростовской области пенсионер погиб в ДТП, когда его машина врезалась в КамАЗ

26 июня в Ростовской области произошло смертельное ДТП: водитель легковушки врезался в стоящий на обочине грузовик. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в 12 часов дня на 28 км трассы Новочеркасск – Каменоломни. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и столкнулся с припаркованным «КамАЗом».
В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы рассказали, что в Ростове 23-летний водитель пострадал в аварии из-за нарушения правил проезда перекрестка.
Фото Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».