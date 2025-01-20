Под Таганрогом введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

В селе Натальевка под Таганрогом введен режим ЧС в связи с выявлением очага птичьего гриппа, сообщает администрация Неклиновского района.

Очаг гриппа птиц обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств. Здесь проводятся мероприятия, направленные на ликвидации очага инфекции и недопущение ее распространения на территории района.

«Границы угрожаемой зоны установлены в радиусе 5 км от внешних границ эпизоотического очага, включая населенные пункты Натальевского сельского поселения: село Натальевка, хутор Ломакин, хутор Рожок. В радиусе 10 км установлены границы зоны наблюдения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители организаций, находящихся в угрожаемой зоне и где имеется птицеводческая продукция, должны регулярно проводить мойку и дезинфекцию помещений. Гражданам, проживающим на указанных территориях, необходимо обеспечить безвыгульное содержание птицы в личных подсобных хозяйствах.

Вся поступающая в угрожаемую зону домашняя птица должна быть вакцинирована против птичьего гриппа и допущена в общее поголовье не ранее чем через 28 суток после иммунизации. На время действия режима ЧС введен запрет на вывоз и торговлю птицеводческой продукцией с угрожаемой зоны на ярмарках и рынках.

Ранее ГУ МЧС России по Ростовской области сообщало о вероятности возникновения особо опасных острых инфекционных болезней птиц в ряде муниципалитетов, граничащих с Неклиновским и Цимлянским районами.

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