Под Таганрогом введен карантин по бешенству из-за собаки

В хуторе Красный десант Неклиновского района Ростовской области выявлен случай бешенства у безнадзорной собаки.

На территории ООО «Дружба», расположенном по адресу: хутор Красный десант, ул. Октябрьская, 25 А, вводятся ограничительные мероприятия. Эта территория признана эпизоотическим очагом. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Правительства Ростовской области.

На период действия карантина введено ограничение на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Также запрещено посещать территорию очага посторонним лицам.

Территория радиусом в 1 км от очага (хутор Красный десант, село Долоковка) обозначена как «неблагополучный пункт».

Управлению ветеринарии Ростовской области поручено провести необходимые мероприятия «по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя».

Ограничения будут сняты после отдельного распоряжения.

Фото из архива «ТП»